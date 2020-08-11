Большинство пассажиров недовольно туалетами на российских вокзалах

Состояние туалетных комнат — основная проблема российских вокзалов, считают пассажиры, опрошенные общественными организациями.

"30% пассажиров отметили, что туалетные комнаты отсутствуют вообще, 44% довольны их состоянием, 40% — недовольны. При этом 56,2% респондентов отметили, что туалетные комнаты недоступны для людей с ограниченными возможностями. В результате туалеты стали основной причиной недовольства пассажиров при использовании вокзалов", — говорится в результатах опроса, проведенного Общероссийским объединением пассажиров совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

Привокзальные территории, напротив, опрошенные отметили как главный плюс. Пассажиры, участвовавшие в опросе, также отметили удобство входа на вокзалы и понятная навигация.

В опросе приняли участие 1537 жителей России всех возрастных категорий более чем в 100 городах страны.