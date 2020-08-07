Четыре землетрясения произошло за сутки в Сахалинской области

В Сахалинской области сейсмологи за сутки зафиксировали четыре землетрясения магнитудой до 3,7.

Землетрясения произошли в Татарском проливе у Сахалина и акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами. Эта территория входит в Сахалинскую область.

"За последние 24 часа в Сахалинской области произошли четыре землетрясения. Три сейсмологических события магнитудой до 3,7 зафиксированы рядом с Курилами, одно — между Сахалином и материком, его магнитуда составила 2,8", — сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, пострадавших и разрушений нет. Местные жители не звонили по телефонам экстренных служб. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее сообщалось, что некоторые виды животных могут предчувствовать землетрясения. В частности, такие способности выявили учёные у коров, овец и собак. Перед этим стихийным бедствием у животных наблюдались изменения в поведении, они становились беспокойными.