Коровы, овцы и собаки могут предчувствовать землетрясения

Эксперты из Института поведения животных Макса Планка провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что некоторые животные обладают способностью предсказывать землетрясения.

Речь идет о таких животных, как коровы, собаки и овцы. Все они обитали на территории Северной Италии, где часто происходят колебания земли.

На теле животных специалисты закрепили специальные датчики, которые фиксировали изменения в их поведении. В результате выяснилось, что почти во всех случаях перед землетрясением у животных наблюдались изменения в поведении, они становились беспокойными. Стоит отметить, что чем ближе животные находились к эпицентру землетрясения, тем раньше они получали информацию о нем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собачий интеллект уже дотянулся до человечьего. В синтетических тестах домашние питомцы продемонстрировали такие же способности, как и двухлетние малыши.