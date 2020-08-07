В Ладоге обнаружили 40-кратное превышение нормы бактерий

Около города Сортавала в Карелии специалисты Роспотребнадзора выявили многократное превышение содержания бактерий в пробах воды из залива Ладожского озера.

"Проба воды, отобранная у школы академической гребли (место отбора — залив Ляппяярви Ладожского озера), по результатам лабораторного исследования не соответствует требованиям СанПиН "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по следующим показателям: содержание общих колиформных бактерий — 3 982 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 500; содержание термотолерантных колиформных бактерий — 3 982 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 100", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Карелии.

В ведомстве отметили, что официальных пляжей в Сортавале нет. Те, которые есть, не получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов.