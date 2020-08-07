В Северной Осетии начнут передавать прямым потомкам фамильные башни

В безвозмездное пользование потомкам начнут передавать фамильные башни в Северной Осетии.

"Разработан алгоритм, включающий в себя определённые действия для того, чтобы башни были переданы в безвозмездное пользование фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья. Согласно законодательству, объекты культурного наследия могут передаваться только юридическим лицам и для получения такого правового статуса нужно образовать фамильные объединения и зарегистрироваться соответствующим способом", — сказала председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия республики Северная Осетия Эмилия Агаева.

Председатель комитета отметила, что первые три фамильные объединения уже прошли юридические процедуры и вскоре смогут получить в пользование объекты исторического наследия. На территории Мамисонского ущелья в настоящее время строится всесезонный горно-рекреационный комплекс "Мамисон". В связи с этим одной из важных задач местные власти видят для себя сохранение в ущелье культурного и исторического наследия.