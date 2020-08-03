Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

"Нужно вернуться к "дореформенному" возрасту выхода на пенсию и установить, что граждане имеют право на социальную пенсию при достижении 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин", — утверждает депутат.