Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
"Нужно вернуться к "дореформенному" возрасту выхода на пенсию и установить, что граждане имеют право на социальную пенсию при достижении 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин", — утверждает депутат.
Парламентарий считает, что шансы вернуть прежний пенсионный возраст достаточно высоки, поскольку правительство, принявшее данное решение, ушло в отставку.
В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.