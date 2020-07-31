При увольнении россияне смогут получить до трёх зарплат

Работодателей обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. Поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 13 августа.

"Раньше у сотрудников закрывшегося предприятия не было гарантий, что они получат все причитающиеся им деньги. Компанию могли ликвидировать, даже если у неё были долги по зарплате. Теперь это станет невозможным", — пояснил ведущий сотрудник юридической компании "Парфенон".

Он отмечает, что работник сможет получить все выплаты при увольнении сразу или поэтапно.