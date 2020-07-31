Работодателей обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. Поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 13 августа.
"Раньше у сотрудников закрывшегося предприятия не было гарантий, что они получат все причитающиеся им деньги. Компанию могли ликвидировать, даже если у неё были долги по зарплате. Теперь это станет невозможным", — пояснил ведущий сотрудник юридической компании "Парфенон".
Он отмечает, что работник сможет получить все выплаты при увольнении сразу или поэтапно.
"Если компания закрывается, всем сотрудникам, которые проработали больше месяца, положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если человек не смог сразу найти работу в течение второго месяца, он имеет право на ещё одну такую же выплату. В исключительных случаях, по решению службы занятости, можно получить пособие и за третий месяц. По новым правилам, работодатель может выплатить все причитающиеся работнику суммы сразу в момент увольнения или поэтапно", — рассказал юрист.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".