С августа в России начнет действовать программа субсидирования внутреннего туризма, которая в народе уже получила название "кэшбек за поездку".
Как именно это будет работать, разъяснил Ростуризм.
То есть, человек должен быть зарегистрирован в программе лояльности российской платежной системы и указанном интернет-ресурсе.
Деньги вносят только онлайн, на сайте туроператора или отеля, участвующего в программе.
Список туроператоров и гостиниц будет доступен на портале мирпутешествий. рф.
Важно: если тур куплен раньше, компенсацию не заплатят.