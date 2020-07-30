Ростуризм назвал условия получения кэшбека за отдых в России

С августа в России начнет действовать программа субсидирования внутреннего туризма, которая в народе уже получила название "кэшбек за поездку".

Как именно это будет работать, разъяснил Ростуризм.

Первое и главное правило:

кэшбек за оплаченную путевку смогут получить только те туристы, кто купит тур онлайн и оплатит его через интернет картой "Мир".

Что еще надо знать

Покупать путевку надо только на портале мирпутешествий.рф.

То есть, человек должен быть зарегистрирован в программе лояльности российской платежной системы и указанном интернет-ресурсе.

Оплатить можно весь турпакет сразу или, по желанию, только гостиницу.

Деньги вносят только онлайн, на сайте туроператора или отеля, участвующего в программе.

Список туроператоров и гостиниц будет доступен на портале мирпутешествий. рф.

Пока покупать путевку рано: программа начнётся только в августе. И, как указано на сайте Ростуризма, точную дату ведомство сообщит в ближайшее время.

Важно: если тур куплен раньше, компенсацию не заплатят.