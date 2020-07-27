Министр просвещения: учебный год начнется 1 сентября

Школы России откроются для учеников 1 сентября. Новый учебный год в стране начнется в традиционном формате.

Такое заявление сделали в министерстве образования.

"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение", — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее обсуждались разные сценарии начала учебного года. Его перенос или введение дистанционного обучения могли быть обусловлены новой вспышкой коронавируса. Однако, как отметил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, осенью рост случаев заражения COVID будет незначительным, так как у многих выработается иммунитет к инфекции. Однако возвращение школьников и студентов за парты может изменить ситуацию.

Между тем, учеников начальных классов школ Санкт-Петербурга будут кормить бесплатно. Питанием в течение дня им предоставят за счет госбюджета.