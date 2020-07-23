Младшеклассников Петербурга будут кормить бесплатно

Ученики школ Санкт-Петербурга смогут бесплатно питаться в течение дня. Речь идет об учениках начальных классов.

Им предоставят питание за счет государства.

"С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов школ Санкт-Петербурга будут получать бесплатное питание. Правительство Санкт-Петербурга утвердило перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся младших классов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов", — сообщает пресс-служба администрации главы города.

Уже отлажена система обеспечения школ продуктами, качество которых будут тщательно контролировать. Отмечается, что образовательные учреждения города имеют необходимое оборудование и инфраструктуру, чтобы накормить младшеклассников в течение учебного дня.

Ранее "Правда.Ру" писала, что горячее питание будут получать ученики начальных классов по всей России. Финансирование обеспечит федеральный бюджет, на это выделено 22 миллиарда рублей. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Раньше деньги на горячее питание школьников выделялись из муниципального и регионального бюджетов.