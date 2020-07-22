Десятки тысяч школьников смогут обучаться на IT-специальности бесплатно

Количество бюджетных мест на специальностях по информационным технологиям увеличили в России. В этом году получить современные и востребованные знания за счет государства смогут десятки тысяч студентов.

Данные озвучили в Минобрнауки.

"Мы в этом году уже существенно добавили количество бюджетных мест, на будущий год у нас будет 80 тысяч бюджетных мест", — пояснил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

К 2024 году бюджетных мест на IT-специальностях станет еще больше. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение обеспечить 120 тысяч бюджетных мест на таких направлениях подготовки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России намерены развивать и поддерживать отрасль информационных технологий. Уже сейчас в стране введен особый налоговый режим для IT-компаний. Также правительство намерено поддерживать внедрение инноваций, расширение кадров для IT-отрасли, стимулировать спрос, поддерживать стартапы и развивать систему государственно-частного партнерства.