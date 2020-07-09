Правительство обесппечит IT-отрасль спросом

Отрасль информационных технологий намерены развивать и поддерживать в России. В правительстве подготовили специальную программу.

В частности, IT-компании ждет особый налоговый режим.

"Правительством подготовлена программа развития отрасли, которая включает шесть основных направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое — это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, к которому многие стремились", — рассказал премьер-министр Михаил Мушистин.

Также правительство намерено поддерживать внедрение инноваций, расширение кадров для IT-отрасли, стимулировать спрос, поддерживать стартапы и развивать систему государственно-частного партнерства.

Ранее "Правда.Ру" писала о мерах поддержки IT-отрасли в кризисный период. По решению президента Владимира Путина, для профильных компаний ставку на прибыль бессрочно снизили с 20% до 3%. Также будет проведен налоговый маневр, который существенно сократит фонд оплаты труда, являющийся основной статей расходов для высокотехнологичных компаний. Сейчас ставка страховых взносов для сферы IT составляет 14%. Ее снизят на бессрочный период до 7,6%.