Пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей

Власти России должны поддержать старшее поколение в период пандемии коронавируса и ввести единовременные выплаты для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он направил открытое письмо со своим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину.