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Пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей

Общество

Власти России должны поддержать старшее поколение в период пандемии коронавируса и ввести единовременные выплаты для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он направил открытое письмо со своим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", — сказано в письме.

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