Власти России должны поддержать старшее поколение в период пандемии коронавируса и ввести единовременные выплаты для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей.
С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он направил открытое письмо со своим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", — сказано в письме.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.