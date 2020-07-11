Россиянам предложили сменить вид деятельности

Коронавирусная пандемия лишила постоянного источника дохода множество людей. Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс рассказала, что после возвращения к нормальной жизни многим придется сменить вид деятельности, чтобы не остаться без работы. И главным трендом на рынке труда вполне могут стать временные работы, пишет "RT".

"Многим придется сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времен получения "корочки" в техникуме", — отметила Маркс.

По ее словам, без работы гарантированно не останутся SMM-менеджеры, маркетологи, аналитики big data и различные IT-специалисты.