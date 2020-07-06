Новые места в детских садах появятся в России в этом году

Количество мест в детских садах в разных регионах России увеличится. В этом году планируется создать около 100 тысяч дополнительных мест.

Об этом сообщили в правительстве.

"Сегодня более 7,5 миллиона дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Узнавать о появлении свободных мест в дошкольных учреждениях родители смогут и на портале госуслуг. Сейчас решается вопрос о расширении услуг, которые можно получить на портале. По словам Мишустина, нововведение позволит "координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест".

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