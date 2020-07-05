Российским детям могут запретить любоваться радугой

В состязании мировых трендов блуждающего сознания Россия сделала решительную заявку на успех, который уступит лишь сокрушительному креативу движения BLM и воинствующих феминисток.

Вставать на колени и извиняться пока не предлагают, но некоторые знакомые с детства картины могут стать запретными. Инициатором очередной ревизии смыслов выступил "Союз женщин России".

Прощание с радугой

Во время встречи президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова рассказала главе государства о новой опасности, которая подкралась незаметно.

По мнению общественного деятеля, наличие изображения радуги на упаковке одноименного мороженого — это циничная пропаганда эстетики ЛГБТ среди несовершеннолетних. Екатерина Лахова обратилась к президенту с настоятельной просьбой дать поручение Роскомнадзору поставить надежный заслон пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через рекламу товаров и услуг:

"У нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету".

Цвет радости

Как и принято в последние годы, руководству компании-производителя пришлось оправдываться. Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов рассказал о вполне очевидном:

"Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества".

Представитель компании на всякий случай обратил внимание Екатерины Лаховой, что на упаковке мороженого всего четыре цвета радуги. Видимо, служба маркетинга получит премию за дальновидность в дизайнерском решении. Да и самому общественному деятелю можно выплатить гонорар за попадание бренда в ленты новостных агентств. Армен Бениаминов признал, что выполнит любое решение властей на этот счет:

"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости".

Топ-менеджер компании-производителя на всякий случай сообщил, что он голосовал за поправки в Конституцию России. Сейчас это тоже новый тренд для обозначения лояльности власти, тем более что в интернете появилась шутка, что после 4 июля 2020 года проголосовавшие за поправки смогут занять квартиры тех, кто проголосовал против. Армен Бениаминов тем не менее заметил:

"А госпоже Лаховой могу со своей стороны подсказать, что в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать".

По радуге-дуге

"Радугой" в советское время называлось великое множество предприятий и продуктов. Не только были такие названия, но и остались:

детский лагерь "Радуга";

магазин "Радуга в доме";

магазин "Радуга подарков";

магазин "Радуга плюс";

бренд одежды "Радуга".

Грешным делом, я с юности являюсь поклонником группы Rainbow ("Радуга") легендарного музыканта Ричи Блэкмора, который еще в прошлом веке был вписан в историю мирового рока. Через этот коллектив прошли и другие легенды:

Ронни Джеймс Дио;

Роджер Гловер;

Кози Пауэлл;

Джо Линн Тернер.

На всех концертах группы сцена была украшена радугой, а начинались выступления репликой Джуди Гарленд из фильма "Волшебник страны Оз":

"Тотошка, мне кажется, мы больше не в Канзасе! Мы, должно быть, над радугой!"

И что теперь? "Союз женщин России" объявит творчество группы пропагандой ЛГБТ, а Роскомнадзору прикажут перекрыть доступ к музыкальным трекам? Надежду на счастливый исход дает лишь история о героической блокировке Telegram.

А так все что угодно можно подогнать под пропаганду гомосексуализма, если очень захотеть или трагически поплыть сознанием, зациклившись на теме. Тут тоже есть опасность. Были ведь случаи, когда ярые противники ЛГБТ в пылу реальной или показной борьбы внезапно становились участниками этого неформального сообщества.

Ньютон под угрозой

Отвечая на предложение Екатерины Лаховой, президент России предложил разработать механизмы "неагрессивного" общественного контроля за темой радуги. Как у нас в стране трактуется понятие "неагрессивный", вероятно, в недалеком будущем станет известно.

В любом случае такому развитию событий был бы рад Исаак Ньютон, который в такое же непростое время занимался научными изысканиями, в том числе и спектра. "Неагрессивно", стало быть, не сразу на костер или хотя бы огонь сделают не таким уж сильным. Но вот учебники по физике, в которых присутствуют иллюстрации, как великий ученый пропускает луч солнечного света через стеклянную треугольную призму, получая на выходе многоцветную радужную полосу, могут и пострадать.

В интернете на эту тему уже давно существует мем по картинке с призмой — "Исаак Ньютон изобретает гомосексуализм". Есть и новые в том же жанре. В теме якобы чипирования граждан Биллом Гейтсом с помощью вышек сотовой связи 5G появились фотографии радуги на фоне городского пейзажа с припиской:

"Бил Гейтс облучает российские города гомосексуализмом".

Путь самурая

В интернете давно гуляет мем, который аккуратно ложится на деятельность многих представителей номенклатуры и приближенных к ним граждан:

"У самурая нет цели. У самурая есть путь".

В этой парадигме выстраиваются и некоторые инициативы Екатерины Лаховой. Недавно председатель "Союза женщин России" назвала причиной женского бесплодия ношение стрингов и укороченных носков.

По мнению Екатерины Лаховой, если при ношении укороченных носков или без оных женщины могут застудить щиколотки и стать бесплодными, то стринги влияют на "развитие инфекции" и сокращают путь к трагедии.

В богатом портфолио инициатив председателя "Союза женщин России" есть и предложение заменить в отечественных школах половое воспитание на прививание любви к семье. Каким-то, наверное, тоже "неагрессивным" способом предлагалось "дать понять" девочкам-подросткам, что к ним, если не родят к тридцати годам, станут относиться как к "старородкам".

Хорошо хоть, что не как к старым маразматичкам. Вот только ощутить, что такое любовь к семье, можно лишь обладая любящей семьей, а не с помощью постановления правительства, указа президента или закона, принятого парламентом. Невозможно "дать понять", что такое любовь, как и невозможно реализовать номенклатурное поручение думать.

Вроде бы очевидные вещи, но именно они в последние десятилетия требуют объяснений. То ли подобное квантовое движение происходит от нечего делать, то ли это и есть тот самый "путь самурая" с номенклатурными мутационными изменениями, требующими все новых и новых инициатив, чтобы поддерживать иллюзию общественно-полезной деятельности.