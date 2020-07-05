В состязании мировых трендов блуждающего сознания Россия сделала решительную заявку на успех, который уступит лишь сокрушительному креативу движения BLM и воинствующих феминисток.
Вставать на колени и извиняться пока не предлагают, но некоторые знакомые с детства картины могут стать запретными. Инициатором очередной ревизии смыслов выступил "Союз женщин России".
Во время встречи президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова рассказала главе государства о новой опасности, которая подкралась незаметно.
По мнению общественного деятеля, наличие изображения радуги на упаковке одноименного мороженого — это циничная пропаганда эстетики ЛГБТ среди несовершеннолетних. Екатерина Лахова обратилась к президенту с настоятельной просьбой дать поручение Роскомнадзору поставить надежный заслон пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через рекламу товаров и услуг:
"У нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету".
Как и принято в последние годы, руководству компании-производителя пришлось оправдываться. Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов рассказал о вполне очевидном:
"Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества".
Представитель компании на всякий случай обратил внимание Екатерины Лаховой, что на упаковке мороженого всего четыре цвета радуги. Видимо, служба маркетинга получит премию за дальновидность в дизайнерском решении. Да и самому общественному деятелю можно выплатить гонорар за попадание бренда в ленты новостных агентств. Армен Бениаминов признал, что выполнит любое решение властей на этот счет:
"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости".
Топ-менеджер компании-производителя на всякий случай сообщил, что он голосовал за поправки в Конституцию России. Сейчас это тоже новый тренд для обозначения лояльности власти, тем более что в интернете появилась шутка, что после 4 июля 2020 года проголосовавшие за поправки смогут занять квартиры тех, кто проголосовал против. Армен Бениаминов тем не менее заметил:
"А госпоже Лаховой могу со своей стороны подсказать, что в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать".
"Радугой" в советское время называлось великое множество предприятий и продуктов. Не только были такие названия, но и остались:
Грешным делом, я с юности являюсь поклонником группы Rainbow ("Радуга") легендарного музыканта Ричи Блэкмора, который еще в прошлом веке был вписан в историю мирового рока. Через этот коллектив прошли и другие легенды:
На всех концертах группы сцена была украшена радугой, а начинались выступления репликой Джуди Гарленд из фильма "Волшебник страны Оз":
"Тотошка, мне кажется, мы больше не в Канзасе! Мы, должно быть, над радугой!"
И что теперь? "Союз женщин России" объявит творчество группы пропагандой ЛГБТ, а Роскомнадзору прикажут перекрыть доступ к музыкальным трекам? Надежду на счастливый исход дает лишь история о героической блокировке Telegram.
А так все что угодно можно подогнать под пропаганду гомосексуализма, если очень захотеть или трагически поплыть сознанием, зациклившись на теме. Тут тоже есть опасность. Были ведь случаи, когда ярые противники ЛГБТ в пылу реальной или показной борьбы внезапно становились участниками этого неформального сообщества.
Отвечая на предложение Екатерины Лаховой, президент России предложил разработать механизмы "неагрессивного" общественного контроля за темой радуги. Как у нас в стране трактуется понятие "неагрессивный", вероятно, в недалеком будущем станет известно.
В любом случае такому развитию событий был бы рад Исаак Ньютон, который в такое же непростое время занимался научными изысканиями, в том числе и спектра. "Неагрессивно", стало быть, не сразу на костер или хотя бы огонь сделают не таким уж сильным. Но вот учебники по физике, в которых присутствуют иллюстрации, как великий ученый пропускает луч солнечного света через стеклянную треугольную призму, получая на выходе многоцветную радужную полосу, могут и пострадать.
В интернете на эту тему уже давно существует мем по картинке с призмой — "Исаак Ньютон изобретает гомосексуализм". Есть и новые в том же жанре. В теме якобы чипирования граждан Биллом Гейтсом с помощью вышек сотовой связи 5G появились фотографии радуги на фоне городского пейзажа с припиской:
"Бил Гейтс облучает российские города гомосексуализмом".
В интернете давно гуляет мем, который аккуратно ложится на деятельность многих представителей номенклатуры и приближенных к ним граждан:
"У самурая нет цели. У самурая есть путь".
В этой парадигме выстраиваются и некоторые инициативы Екатерины Лаховой. Недавно председатель "Союза женщин России" назвала причиной женского бесплодия ношение стрингов и укороченных носков.
По мнению Екатерины Лаховой, если при ношении укороченных носков или без оных женщины могут застудить щиколотки и стать бесплодными, то стринги влияют на "развитие инфекции" и сокращают путь к трагедии.
В богатом портфолио инициатив председателя "Союза женщин России" есть и предложение заменить в отечественных школах половое воспитание на прививание любви к семье. Каким-то, наверное, тоже "неагрессивным" способом предлагалось "дать понять" девочкам-подросткам, что к ним, если не родят к тридцати годам, станут относиться как к "старородкам".
Хорошо хоть, что не как к старым маразматичкам. Вот только ощутить, что такое любовь к семье, можно лишь обладая любящей семьей, а не с помощью постановления правительства, указа президента или закона, принятого парламентом. Невозможно "дать понять", что такое любовь, как и невозможно реализовать номенклатурное поручение думать.
Вроде бы очевидные вещи, но именно они в последние десятилетия требуют объяснений. То ли подобное квантовое движение происходит от нечего делать, то ли это и есть тот самый "путь самурая" с номенклатурными мутационными изменениями, требующими все новых и новых инициатив, чтобы поддерживать иллюзию общественно-полезной деятельности.
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