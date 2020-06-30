Эксперты: поправки в Конституцию и рост экономики взаимосвязаны

Предложенные изменения в Конституцию в части защиты и поддержки предпринимательской деятельности должны гарантировать стабильный рост экономики, который в свою очередь необходим для реализации этих и других поправок.

"Для построения социального государства стабильная и растущая экономика — один из ключевых факторов. Поэтому необходимо обеспечить правовую стабильность для предпринимателей. Ощутив большую поддержку и защиту от государства, бизнес расширит свой горизонт планирования, а значит, будет больше готов к кредитованию и привлечению инвестиций", — говорит вице-президент Московской торгово-промышленной палаты по направлениям цифрового развития, инноваций и инвестиций Артем Далевич.

В свою очередь член Совета Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Комитета по ресторанному бизнесу, основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов убежден, что "только развивающаяся экономика может обеспечить новые социальные гарантии, прописанные в Конституции".

"Нам нужна стабильность, которая позволит обеспечить все нововведения", — считает эксперт.

Артем Далевич также отметил, что среди поправок в Конституцию непосредственно предпринимательства касаются две. Они дополняют статью о функциях правительства пунктами: "содействует развитию предпринимательства и частной инициативы" и "обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений".

"То есть предлагается теперь в функции правительства конституционно внести обязанность содействовать развитию бизнеса, а это создаст более широкие возможности по мерам поддержки. В действующей же Конституции прописано просто право граждан на ведение предпринимательской деятельности и обязанности государства обеспечивать добросовестность конкуренции на рынках", — пояснил суть предложенных поправок Далевич.

Голосование по пакету поправок в Конституцию проходит во всех регионах России с 25 июня. Последний и основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Подробно узнать о предложенных изменениях в основной закон можно на сайте конституция2020. рф.