Москвичи пришли голосовать по поправкам, а их голоса уже учтены

На одном из избирательных участков Москвы произошло ЧП. Жители столицы, пришедшие высказать свое мнение по поправкам в Конституцию, выяснили, что они уже проголосовали.

В книге избирателей стояли не только их подписи, но и подписи "их детей". Скандальное видео разместила в сети дочь пострадавших.

"Сегодня утром в пункте по приему голосов в районе Лефортово участок 1403 по адресу Лонгиновская дом 6, мои родители решили выполнить свой гражданский долг и проголосовать, и что вы думаете, за них уже все сделали, а потом как оказалось и за меня и за моего брата тоже! Прибежала председательница и абсолютно хамски отказалась давать какие-либо объяснения, схватила журнал и удалилась. Родители вызвали полицию. Доблестная полиция объяснила, что скорее всего листы из журнала уже вырвали… Далее председательница отозвала маму в сторонку и очень попросила ничего не публиковать, потому что это секретная информация. Следователь просил удалить запись, мама категорически отказалась" — написала в соцсети Марта Минасян (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим.ред.).

На кадрах видно, что некая женщина (очевидно, председатель комиссии), забрала книгу избирателей и потребовала от москвичей доказать, что они видели свои подписи.

Позднее "Новая газета" сообщила, что в Мосгоризбиркоме ошибку признали. Ее объяснили усталостью сотрудников участковой избирательной комиссии.