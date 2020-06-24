В России выявлено наименьшее число случаев коронавируса с 30 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал статистику распространения болезни на 24 июня.

Дневная статистика

За последние сутки было выявлено 7 176 заражённых. Это наименьший дневной показатель с 30 апреля.

Выздоровело за прошедшие сутки 12 393 человека. Погибло 153 пациента.

Статистика по регионам

Наибольшее количество выявленных случаев зафиксировано в Москве - 811. Также в лидерах по этому показателю:

Московская область - 507;

Ханты-Мансийский АО - 323;

Санкт-Петербург - 218;

Нижегородская область - 207.

Не более 10 случаев выявлено в Крыму, Севастополе, Калининградской области, Еврейской АО, Чукотском АО.

Общая статистика

Всего в России зафиксировано 606 881 случай заражения. Из них:

229 546 активных пациентов;

368 822 вылечившихся;

8 513 погибших.

Число активных случаев заражения держится примерно на одном уровне на протяжении месяца.