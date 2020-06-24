Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал статистику распространения болезни на 24 июня.
За последние сутки было выявлено 7 176 заражённых. Это наименьший дневной показатель с 30 апреля.
Выздоровело за прошедшие сутки 12 393 человека. Погибло 153 пациента.
Наибольшее количество выявленных случаев зафиксировано в Москве - 811. Также в лидерах по этому показателю:
Не более 10 случаев выявлено в Крыму, Севастополе, Калининградской области, Еврейской АО, Чукотском АО.
Всего в России зафиксировано 606 881 случай заражения. Из них:
Число активных случаев заражения держится примерно на одном уровне на протяжении месяца.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?