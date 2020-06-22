Грузинский журналист Габуния опять публично оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния стал известен в августе 2019 года, когда в прямом эфире телеканала "Рустави-2" оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Он снова решил повторить свой гадкий поступок, но уже на новом месте работы. Сейчас журналист работает телеведущим на канале Mtavari Arkhi. Во время эфира Габуния резко перешел на русский язык и начал оскорблять Владимира Путина.