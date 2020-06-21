Из-за пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса многие россияне попали в сложную финансовую ситуацию, лишившись работы.
Свои рекомендации таким людям дала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко. Она утверждает, что в первую очередь необходимо получить помощь от государства.
"Хотелось бы сформировать оптимальный алгоритм действий для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы", — пояснила эксперт.
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