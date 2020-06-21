Стало известно, что нужно делать в случае потери работы

Из-за пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса многие россияне попали в сложную финансовую ситуацию, лишившись работы.

Свои рекомендации таким людям дала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко. Она утверждает, что в первую очередь необходимо получить помощь от государства.