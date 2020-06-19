Звонок Пригожина заставил Навального забыть, как пользоваться телефоном

Российский продюсер Иосиф Пригожин завел собственный YouTube-канал, первое видео на котором стало ответом на резонансные и грубые заявления оппозиционера Алексея Навального. Пригожин выступил с критикой оскорблений в адрес, как ветерана Игната Артеменко, так и всех несогласных с мнением Навального. В частности, атаке подвергся и сам Пригожин.

Пользуясь случаем, он заступился за ветерана и напомнил Навальному о том, что благодаря подвигам и таким людям как Артеменко, Алексей живет на этом свете. Оппозиционер пытается обесценить их подвиг и отнять у них Победу. Деятельность и высказывания Навального сеют рознь и хотят расколоть общество, чтобы прийти к власти. Кроме того, Навальный испугался ответить на звонок и сообщения продюсера для разговора и ответов на вопросы.

"Я не видел, чтобы Вы говорили о достойных людях. У Вас достойные люди — только те, кто поддерживает Вас.Вы сидите в этом экранчике и создаете лай призывнойА что Вы дельного предлагаете этой стране? Что Вы предлагаете мне, чтобы я стал Вашим сторонником? Ничего. Я не хочу с Вами соглашаться. Я хочу голосовать за умных трезвых людей, которым действительно Россия не безразлична, которым важны человеческие принципы. Даже если человек со мной не согласен, я не должен его оскорблять. Я не должен наносить ему моральный и психологический ущерб, я не должен его атаковать. Он сам должен выбрать: идти со мной, с Вами или еще с кем-то. Вы оскорбляете этих людей, поэтому Вы даже не соизволили ответить на мой звонок, который я совершил Вам, и написал сообщение", — заявил продюсер, подкрепив слова скриншотом переписки в Instagram от 29 мая.

Вероятно, любитель делать громкие заявления Алексей Навальный, испугался ответить за свои слова и неожиданно забыл, как пользоваться телефоном, если не смог ответить на звонок и сообщения в социальной сети, которой активно пользуется.