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Ходорковский "наехал" на Бастрыкина через "Новую"

Общество

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главы ФБК Алексея Навального по части 2 статьи 128.1 "Клевета, содержащаяся в публичном заявлении" из-за твитта с оскорблением ветерана ВОВ Игната Артеменко. Об этом ведомство сообщило на официальном портале 15 июня.

Журналисты издания РИА ФАН заметили, что незадолго до возбуждения уголовного дела на сайте "Новой газеты" появилась критическая статья о председателе СКР генерале юстиции Александре Бастрыкине.

В издании предположили, что материал был заказан контролирующим "Новую" олигархом Михаилом Ходорковским. Вероятно, он заранее узнал о готовящемся деле против Навального, и решил надавить на Бастрыкина через подконтрольное ему издание Дмитрия Муратова. Таким образом олигарх хотел защитить Навального от уголовного дела, ведущего к реальному сроку, и вернуть его под свой контроль после серьезных разногласий.

Помимо штрафа на сумму до 1 миллиона рублей, Навальному действительно грозит реальный срок. В данный момент он находится на испытательном сроке по приговору дела "Ив Роше". Ходорковский, понимая это, решил использовать свои возможности и "ручных" журналистов.

Однако Бастрыкин не стал реагировать на провокации, и уголовное дело было заведено. Ходорковский и "Новая газета" не добились ожидаемого результата, и, полагают журналисты, в этот раз СК намерен довести дело против Навального до полноценного реального срока.

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