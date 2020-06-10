В МГУ готовы начать учебный год дистанционно

Новых студентов МГУ примут на первый курс до конца лета. Зачисление планируют завершить до 26 августа. Учебный год в университете твердо намерены начать 1 сентября.

"Если не позволят санитарные условия, мы начнем и дистанционно", — заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

В вузе готовы к любому развитию ситуации. Поэтому подготовлено несколько сценариев начала учебного процесса и заселения в общежития.

Дополнительные вступительные экзамены в вузе пройдут в августе.

Накануне стало известно, что Московский государственный университет стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге QS World University Rankings. В него входят тысяча лучших университетов мира, оценка производится по шести параметрам.

МГУ расположился на 74-м месте, и это лучший показатель вуза за всю его историю. В рейтинге находится 28 вузов России. Второй по стране показатель у Санкт-Петербургского государственного университета, который занял 225 место. На третьем месте Новосибирский госуниверситет, который оказался на 228 строчке рейтинга.