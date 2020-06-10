Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Археологи обнаружили в Израиле упоминаемую в Библии винодельню
Полиция полтора года не штрафовала Ефремова за пьяную езду
Крымские пляжи готовятся к приему туристов в начале июля
В "Норникеле" считают задержание руководства ТЭЦ-3 неоправданным
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Зеленского всё-таки оштрафовали за нарушение карантина в кафе
Песков не признал наличие олигархов в России
Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от самолета SuperJet-100
Петросян рассказал о работе с Трушкиным

В МГУ готовы начать учебный год дистанционно

Общество

Новых студентов МГУ примут на первый курс до конца лета. Зачисление планируют завершить до 26 августа. Учебный год в университете твердо намерены начать 1 сентября.

"Если не позволят санитарные условия, мы начнем и дистанционно", — заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

В вузе готовы к любому развитию ситуации. Поэтому подготовлено несколько сценариев начала учебного процесса и заселения в общежития.

Дополнительные вступительные экзамены в вузе пройдут в августе.

Накануне стало известно, что Московский государственный университет стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге QS World University Rankings. В него входят тысяча лучших университетов мира, оценка производится по шести параметрам.

МГУ расположился на 74-м месте, и это лучший показатель вуза за всю его историю. В рейтинге находится 28 вузов России. Второй по стране показатель у Санкт-Петербургского государственного университета, который занял 225 место. На третьем месте Новосибирский госуниверситет, который оказался на 228 строчке рейтинга.

Последние материалы
Песков не признал наличие олигархов в России
Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от самолета SuperJet-100
Выборы губернатора Ростовской области перенесены на сентябрь
Петросян рассказал о работе с Трушкиным
Украинка с 13-м размером груди получила дебютный бой в ММА
Делегация Боснии и Герцеговины приедет в Москву на парад Победы
Гипертони﻿я — скрытая ещё опасней
Большой театр завершил проект "Открой историю Большого"
Школьница-парашютистка в Томской области застряла в ветвях дерева
Российские легкоатлеты не будут выступать, если ВФЛА не заплатит $5 млн
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Доступные всем способы, способные замедлить старение
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
На внедорожнике Ефремова "висят" 155 штрафов на 275 тысяч рублей
Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Лукашенко попросил оппонентов не собирать минский "майдан"
Лоза: "Театр и кинематограф не заметят потери Ефремова"
У берегов Сан-Франциско зафиксировали сигналы «кораблей-призраков»
Панин готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ