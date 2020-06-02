Автомобильные номера в России будут выдавать по новым правилам

Регионам России начнут присваивать трехзначные коды на автомобильные номера. Новые правила утвердили в ГИБДД.

Ранее в начале кода использовались цифры от "1" до "7". Теперь же можно использовать цифры от "1" до "9", пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник.

Первыми на новость отреагировали жители Свердловской области, которой может достаться код региона "666". В ГИБДД успокоили: сейчас в регионе используются коды 66, 96 и 196, их хватит еще на несколько лет.

Еще одно нововведение июня — продажа полиса ОСАГО без прохождения техосмотра. То есть автомобилист может приобрести полис без предъявления диагностической карты. Сделать это можно до 30 сентября. Однако принести карту ТО в страховую все же придется, сделать это нужно до 31 октября 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России в апреле количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 43,4%. Об этом сообщили в ГИБДД. По информации ведомства, число погибших в дорожных авариях снизилось на 23,3%. Наибольшее сокращение отмечается в Чеченской республике и Москве.