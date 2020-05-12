Полис ОСАГО в России можно будет купить без техосмотра

Все лето россияне смогут оформлять ОСАГО без прохождения техосмотра. Соответствующий законопроект успешно прошел второе чтение в Госдуме.

Документ предполагает временное послабление мер — до 30 сентября 2020 года. Предложение инициировано на фоне ситуации с коронавирусом, когда из-за ограничительных мер автовладельцы не могут попасть на станцию техобслуживания, так как им запрещено работать. А без карты техосмотра в России сейчас невозможно оформить ОСАГО. За езду без ОСАГО полагается штраф.

Авторы законопроекта предлагают разрешить продажу автополисов без техосмотра на период с 1 марта. Третье чтение ждет законопроект, возможно, уже 13 мая.

Правда, пройти техосмотр все же придется. Когда снимут ограничительные меры, у автовладельцев будет месяц на прохождение ТО. Диагностическую карту нужно будет предоставить страховой компании не позднее 31 октября. Если владелец автомобиля карту техосмотра не сдаст и устроит ДТП, то страховая взыщет сумму ущерба с него.

Напомним, что 8 марта в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО. Теперь в нем может быть указана информация и о КАСКО.