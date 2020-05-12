В России за апрель количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили в ГИБДД. По информации ведомства, число погибших в дорожных авариях снизилось на 23,3%.
Наибольшее снижение аварийности было отмечено в Чеченской Республике (на 88%). На втором месте располагается Москва (66%).
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