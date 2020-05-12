В России за апрель сократилось количество ДТП на 43,4%

В России за апрель количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в ГИБДД. По информации ведомства, число погибших в дорожных авариях снизилось на 23,3%.

Наибольшее снижение аварийности было отмечено в Чеченской Республике (на 88%). На втором месте располагается Москва (66%).