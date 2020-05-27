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Источник Правда.Ру

Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы

Общество

Россия имеет опыт создания структуры, которая страховала граждан от безработицы. Она работала в стране в начале — середине 90-ых.

Напомним, что министерство труда готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы. Предлагается часть доходов россиян из зарплат перечислять в специальный фонд, который будет выплачивать пособия тем, кто останется без работы.

Сейчас эта функция лежит на федеральном бюджете. И ранее чем через год менять что-то не нужно. Такое мнение "Правде.Ру" высказал заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

"Мне кажется, идея не вполне своевременна, не вполне уместна сейчас. Потому что только-только начинают приходить в себя предприятия после так называемой пандемии. И когда предприятия находятся в некоем смятении, им нужно выбраться из такого экономического упадка, люди должны восстановить свои доходы, прежде всего. Сейчас действуют государственные меры по поддержке людей, попавших в это тяжелое положение, по поддержке тех отраслей и предприятий, которых затронул коронавирус и вообще пандемия. Поэтому сейчас как раз государство приняло некоторые меры по облегчению такой нагрузки предпринимателей, работодателей от социальных взносов, от социальных выплат. И на этом фоне сейчас принимать решения о том, чтобы снова повысить эти страховые выплаты, страховые взносы — это, мягко говоря, нелогично с точки зрения управленческих требований вообще в стране", — уверен эксперт.

Он считает, что к этой идее можно вернуться через год, когда будут устранены все негативные влияния кризиса на экономику страны.

александр щербаков страховка от безработицы

Самоизоляцию в Москве продлили

Россия » Центр » Москва

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

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Путин призвал развивать удаленку в России

Общество

Компаниям, которые могут работать в дистанционном формате, помогут. Для них разработают нормативную базу.

Сохранить полученный в период самоизоляции опыт удаленной работы призвал президент России Владимир Путин.

удаленка владимир путин дистанционная работа

Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет

Здоровье

Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.

курение курильщик коронавирус алексей куринный

Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все рано нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле "W" в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

испания карантин закрыт отель

Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет

Общество

Детей 16 и 17 лет необходимо включить в список тех, кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Потому что все дети до 18 лет являются детьми по Конституции.

анна кузнецова пособие на детей валерий рязанский единовременная выплата
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