Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы

Россия имеет опыт создания структуры, которая страховала граждан от безработицы. Она работала в стране в начале — середине 90-ых.

Напомним, что министерство труда готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы. Предлагается часть доходов россиян из зарплат перечислять в специальный фонд, который будет выплачивать пособия тем, кто останется без работы.

Сейчас эта функция лежит на федеральном бюджете. И ранее чем через год менять что-то не нужно. Такое мнение "Правде.Ру" высказал заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

"Мне кажется, идея не вполне своевременна, не вполне уместна сейчас. Потому что только-только начинают приходить в себя предприятия после так называемой пандемии. И когда предприятия находятся в некоем смятении, им нужно выбраться из такого экономического упадка, люди должны восстановить свои доходы, прежде всего. Сейчас действуют государственные меры по поддержке людей, попавших в это тяжелое положение, по поддержке тех отраслей и предприятий, которых затронул коронавирус и вообще пандемия. Поэтому сейчас как раз государство приняло некоторые меры по облегчению такой нагрузки предпринимателей, работодателей от социальных взносов, от социальных выплат. И на этом фоне сейчас принимать решения о том, чтобы снова повысить эти страховые выплаты, страховые взносы — это, мягко говоря, нелогично с точки зрения управленческих требований вообще в стране", — уверен эксперт.

Он считает, что к этой идее можно вернуться через год, когда будут устранены все негативные влияния кризиса на экономику страны.