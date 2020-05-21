Путин рассказал о будущем дистанционного образования в России

Благодарность школьникам, учителям и родителям выразил сегодня Владимир Путин. Он отметил их взаимную поддержку и терпение в непростой момент, когда образование пришлось перевести в дистанционный формат. Президент также отметил, что опыт дистанционного образования в России еще пригодится.

"Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем. Тем более что сейчас, в настоящее время, необходимо впитывать новые знания практически всю жизнь", — отметил глава государства.

При этом Россия не планирует отказываться от классического образования в пользу онлайн-формата.

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас систему образования, в том числе ее дистанционный вариант, требуется серьезно доработать. Все ошибки, которые были выявлены, проанализируют и исправят. Потребуется и проверка знаний самих школьников, которые обучались в основном на собственном энтузиазме. Объективная оценка ждет их в начале следующего учебного года. Президент отметил, что если у школьников будут пробелы в знаниях, нужно будет уделить время повторению пройденного материала.

Ранее Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ. Экзамен назначен на 29 июня.