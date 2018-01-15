18 марта школьники Подмосковья примут участие в референдуме, касающемся вопроса продолжительности учебной недели.
Как пояснила член избирательной комиссии области Наталья Альшанова, "вопрос, на который должны будут ответить ребята, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения".
Ожидается, что в референдуме примут участие 793 тысячи школьников, а по его итогам может быть принято решение об установлении в Подмосковье единой учебной недели.
Эксперт сообщают, что ранее проводившийся среди учеников и их родителей опрос показал, что подавляющее большинство (94 процента) выступает за пятидневку.
В настоящее время примерно 45 процентов из 1300 школ Подмосковья работают шесть дней в неделю.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школьникам для развития и понимания общественных процессов нужно принимать участие в волонтерском движении.
По его словам, необходимо, чтобы волонтерство прочно вошло "в систему нашего образования, потому что люди, которые занимаются этим, очевидно, люди воспитанные".
Он также добавил, что все родители и преподаватели хотят, чтобы "наши школьники были не только умными, хорошо сдавали ЕГЭ и побеждали на олимпиадах, что очень важно, но быть порядочным, быть человеком, который занимает гражданскую позицию, мне кажется, это еще более достойно".
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