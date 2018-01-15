Школьники будут голосовать в день выборов президента России

18 марта школьники Подмосковья примут участие в референдуме, касающемся вопроса продолжительности учебной недели.

Фото: официальный сайт Правительства России

Как пояснила член избирательной комиссии области Наталья Альшанова, "вопрос, на который должны будут ответить ребята, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения".

Ожидается, что в референдуме примут участие 793 тысячи школьников, а по его итогам может быть принято решение об установлении в Подмосковье единой учебной недели.

Эксперт сообщают, что ранее проводившийся среди учеников и их родителей опрос показал, что подавляющее большинство (94 процента) выступает за пятидневку.

В настоящее время примерно 45 процентов из 1300 школ Подмосковья работают шесть дней в неделю.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школьникам для развития и понимания общественных процессов нужно принимать участие в волонтерском движении.

По его словам, необходимо, чтобы волонтерство прочно вошло "в систему нашего образования, потому что люди, которые занимаются этим, очевидно, люди воспитанные".

Он также добавил, что все родители и преподаватели хотят, чтобы "наши школьники были не только умными, хорошо сдавали ЕГЭ и побеждали на олимпиадах, что очень важно, но быть порядочным, быть человеком, который занимает гражданскую позицию, мне кажется, это еще более достойно".