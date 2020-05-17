Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

Президент России Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией, для сохранения которой необходимо уделять внимание развитию и высоким технологиям.

"Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур", — пояснил глава государства.

По мнению Путина, для развития России необходимо использовать научный потенциал: развивать технологии искусственного интеллекта, генетику, медицину и другие отрасли.