Больше 5,3 миллиона заявок подано на пособие в 10 тысяч рублей

Больше 7,5 миллиона детей России получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. За несколько дней их родители подали 5,3 миллиона заявок.

Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко:

"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат, по состоянию буквально на 2 часа назад, было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей. Пятнадцать минут назад, уже готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5,3 миллиона заявлений на 7,5 миллиона детей подано. Это очень востребованная мера".

Выплату анонсировал Владимир Путин. Это одно из мер социальной поддержки семей в кризисной ситуации. Выплаты начнутся в июне. Они положены семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Заявления принимаются дистанционно на портале госуслуг.

Ранее кировский юрист заметил ошибку в постановлении правительства, которое регулирует пособие в 10 тысяч рублей. Он заявил, что из-за неточности выплаты смогут получить только те семьи, в которых дети отметят 16-летие в период с 1 июня по 1 июля. Юрист, к которому обратилась "Правда.Ру" развеял страхи: выплату получат все, о ком говорил президент.