Ранее президент России Владимир Путин анонсировал единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Кировский юрист Александр Литвиненко нашел ошибку в документе постановления, которая делает выплату пособий невозможной для большинства семей.

"Единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется начиная c 1 июня 2020 года гражданам РФ, проживающим на территории РФ, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года", — сказано в документе.

"Иными словами, ребенку должно исполниться 16 уже этим летом, иначе денег не дадут. Получается, из-за ошибки в документе выплаты могут получить только семьи с детьми 15-16 лет. На данный момент, случайно или умышленно, но документ подписан и. о. председателя Правительства РФ Белоусовым А. Р. именно в такой редакции. Принятие мер поддержки семей становиться невозможным. И поэтому потребуется внесение изменений. На что я и решил указать, т. к. не удивлюсь, что без этого они сами не заметят", — пояснил юрист.