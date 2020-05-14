Юрист разъяснила, кто в России получит выплату в 10 тысяч рублей

Ошибки в постановлении, которое гарантирует семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет единовременную выплату, нет. Все они получат по 10 тысяч рублей.

Ситуацию разъяснила доктор юридических наук, адвокат, профессор, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

"Я как раз этот пункт тоже прочитала и на него обратила особое внимание. Это значит, что дети, которым на 1 июня исполнилось 16 лет, если родители обращаются за выплатой в июле, в августе, в сентябре или в октябре, а они имеют право до 1 октября обратиться за выплатой, то они получают эту выплату. Ребенок, которому на 1 июня исполнилось 16 лет, имеет право. Берем исполнение 16 лет до 1 июля", — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что если бы в постановлении была ошибка и выплата полагалась семьям с детьми, которым 16 лет исполнилось в период с 1 июня по 1 июля, то это была бы парадоксальная ситуация, которая вызвала бы большой социальный взрыв.

Также Людмила Айвар оценила размер социальной выплаты:

"10 тысяч рублей — это абсолютно незначительная сумма для семей, которые два месяца не работают, не получают зарплату, у которых дети находятся дома, их нужно кормить три раза в день минимум, с ними надо играть, их надо одевать, их надо купать — и это все дополнительные затраты в семье, которые раньше возлагались на детские сады, школы и какие-то другие учреждения, поэтому 10 тысяч рублей — это, конечно, слезы".

Напомним, что ранее на ошибку в постановлении указал кировский юрист Александр Литвиненко. Он заявил, что на пособие смогут рассчитывать только те дети, которым 16 лет исполнится с 1 июня по 1 июля.