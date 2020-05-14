Ветеран войны собрала 3 млн рублей для семей погибших от COVID медиков

Отгремели в полной тишине салюты в честь Дня Победы. И завершила свой марафон добра 98-летняя петербурженка, ветеран Великой отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева.
Напомним, в преддверие Дня Победы Зинаида Антоновна завела свой собственный YouTube-канал, где каждый день рассказывала истории о войне и собирала деньги, чтобы поддержать семьи медиков, погибших в сражении с коронавирусом.
Об этом ранее уже сообщала "Правда.Ру".
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".