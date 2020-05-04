98-летняя петербурженка собрала больше 800 тысяч руб. на помощь врачам

98-летняя Зинаида Антоновна Корнева, ветеран войны из Петербурга, завела свой собственный YouTube-канал. На нем она каждый день рассказывает истории о войне и собирает деньги, чтобы передать их в дар врачам, борющимся с коронавирусом.

В самом первом видео ветеран рассказала, что идею она позаимствовала у 99-летнего британца Тома Мура, который своими рассказами о Второй мировой собрал на борьбу с пандемией почти $ 37 млн (порядка 2,5 млрд рублей).

"Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом", — сказала Корнева.

После первых поступлений денег

По словам внучка Корневой, которая активно помогает бабушке с технической частью, первые перечисленные средства направят на помощь семьям погибших от коронавируса медиков из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день на канале Зинаиды Антоновны Корневой 12 роликов. Зрители перечислили уже более 800 тысяч рублей. Сбор денег ведется на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.