Ветеран из США: не надо преуменьшать роль СССР во Второй мировой

Американец Фрэнк Кон, ветеран Второй мировой войны, уверен: правительство США совершает грубейшую ошибку, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом, и обязан ее исправить.

"Историю нельзя переписывать. Она такого не прощает", - заявил Кон в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, ранее Белый дом опубликовал в официальных соцсетях пост, где победителями нацизма названы США и Великобритания:

"Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! - Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит." /перевод поста

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"Британия тогда, до победы Советской Армии под Сталинградом, была на западном фронте в проигрышной позиции. Поэтому никаких сомнений в том, кто обеспечил в конечном итоге успешный исход, нет. И быть не может", - говорит ветеран Кон.

Он также напомнил о роли СССР в высадке в Нормандии.

В МИД России ранее заявили, что Москва намерена провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу искажения США итогов разгрома нацизма и роли СССР во Второй мировой войне.

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