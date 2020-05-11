Введенные в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа позволили сохранить жизни тысячам жителей страны.
Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19. По его словам, длившийся до 11 мая режим нерабочих дней позволил повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации.
"Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней и, конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", — подчеркнул Путин.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.