Путин: ограничительные меры сохранили жизни тысячам россиян

Введенные в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа позволили сохранить жизни тысячам жителей страны.

Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19. По его словам, длившийся до 11 мая режим нерабочих дней позволил повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации.