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Источник Правда.Ру

Путин: ограничительные меры сохранили жизни тысячам россиян

Общество

Введенные в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа позволили сохранить жизни тысячам жителей страны.

Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19. По его словам, длившийся до 11 мая режим нерабочих дней позволил повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации.

"Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней и, конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", — подчеркнул Путин.

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