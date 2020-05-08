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Владимир Путин впервые позвонил премьер-министру Великобритании

Общество

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые поговорили по телефону. По словам пресс-службы Кремля причиной звонка стали поздравления по поводу 75-летия Победы над общим врагом.

"Владимир Путин отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы. Борис Джонсон, в свою очередь, выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом".

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