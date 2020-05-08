Владимир Путин впервые позвонил премьер-министру Великобритании

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые поговорили по телефону. По словам пресс-службы Кремля причиной звонка стали поздравления по поводу 75-летия Победы над общим врагом.