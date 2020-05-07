Российские СМИ пишут, что в правительстве России прорабатывается вопрос о введении ваучеров на скидки, которые заменят возврат реальных денег за неиспользованные авиа, железнодорожные и другие транспортные билеты. Оценить эту идею "Правда.Ру" попросила председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области Людмилу Емельяненко.
Она подчеркнула, что против такого решения.
"Я думаю, нужно дать человеку право выбора: либо он берет ваучер, либо берет деньги. Выбор должен быть у каждого человека, который отдал деньги и, не получив услугу, хочет эти деньги вернуть. Но можно по желанию взять ваучер или билеты для того, чтобы приобрести с какой-то скидкой, может быть, с каким-то бонусом, чтобы у человека был тоже интерес не брать деньги", — пояснила глава профсоюза.
Между тем сообщается, что соответствующий законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты, уже подготовлен правительством.
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