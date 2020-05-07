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Источник Правда.Ру

Вместо возврата денег за билеты будут дарить скидки

Общество

В газете "Коммерсант" написали о том, что правительство России готовится создать ваучеры, которые позволят продавцам билетов на самолеты, поезда и корабли не возвращать их стоимость наличными во время пандемии.

"В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку", — пишет газета.

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