В газете "Коммерсант" написали о том, что правительство России готовится создать ваучеры, которые позволят продавцам билетов на самолеты, поезда и корабли не возвращать их стоимость наличными во время пандемии.
"В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку", — пишет газета.
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