Учащихся в Астрахани студентов из Казахстана отправили домой

Граждане Казахстана, обучающиеся в Астраханском государственном университете, вернутся на родину. В пресс-службе вуза сообщили, что студенты выехали специальным автобусным рейсом утром в понедельник, 4 мая.

"На родину, не дожидаясь официального окончания учебного года, отправились 26 студентов. По поручению ректора вуз арендовал 45-местный автобус, на котором студентов доставят до российско-казахстанской границы с соблюдением всех мер защиты от коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы.

Студентов встретят у границы

Как сообщают в Астраханском государственном университете, всех студентов встретят на границе с Казахстаном и после проверки развезут до мест проживания. Девятнадцать из них уедут в Актау, а семеро — в Атырау, город-побратим Астрахани.

Текущая ситуация в регионе

В Астраханском государственном университете обучаются более 12 тысяч человек, в том числе около 1800 иностранцев.

По информации областного Минздрава, в Астраханской области зафиксировали 535 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии вылечился 101 пациент, а умерли пятеро.