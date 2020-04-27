Весь младший медперсонал подмосковной Коммунарки, устроенный на работу частной компанией Арни, готов уволиться. Причина – низкие зарплаты и отсутствие защитных средств.
Все пострадавшие работники были наняты клининговой компанией на позиции санитарок и младших медсестер. И, как оказалось, на них не распространяются НИКАКИЕ гарантии, озвученные президентом:
Об этом сообщила в своем Twitter Анастасия Васильева, лидер профсоюза "Альянс врачей"
В коммунарке массово увольняется младший медперсонал. Они получили по 30 тыс и больше ничего, никаких надбавок. Средств защит на них тоже не хватает. Компания Арни, которая их нанимала сказала дословно: "Путин обещал, пусть вам лично и дает". pic.twitter.com/cacG3x9lnJ— Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) April 26, 2020
По данным канала 112, сотрудникам которого удалось побеседовать с уже уволившимися санитарками, руководство нанимавшей их компании Арни даже не считает нужным объяснить, куда делись "президентские доплаты":
Как рассказали санитарки, для них в больнице нет мест отдыха - передохнуть удается только сидя на деревянных табуретах. А после смены их ждет неблизкий путь до дома в общественном транспорте.
Вот такая забота и благодарность.
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