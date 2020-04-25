Ученые из Чикагского университета решили определить идеальную ткань, которая подходит для изготовления защитных масок. Исследователи сходятся во мнении, что далеко не каждая ткань может эффективно фильтровать дыхание и защищать человека от опасных бактерий.
По результатам экспериментов было определено, что лучшим является сочетание хлопка с натуральным шелком или шифоном. Такая комбинация позволяет отфильтровать от 80% до 99% частиц.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.