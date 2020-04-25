Названа лучшая ткань для создания защитной маски

Ученые из Чикагского университета решили определить идеальную ткань, которая подходит для изготовления защитных масок. Исследователи сходятся во мнении, что далеко не каждая ткань может эффективно фильтровать дыхание и защищать человека от опасных бактерий.

По результатам экспериментов было определено, что лучшим является сочетание хлопка с натуральным шелком или шифоном. Такая комбинация позволяет отфильтровать от 80% до 99% частиц.