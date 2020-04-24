Сотрудники газеты "Ведомости" взбунтовались против редактора

Журналисты российской деловой газеты "Ведомости" взбунтовались против своего нового руководства после того, как редактора газеты обвинили в запрете критики конституционных поправок и использовании данных опросов, проводимых агентством "Левада-Центр".

В статье "Новые "Ведомости", опубликованной на сайте газеты вечером в четверг, 23 апреля, редакция заявила, что новый редактор "подорвал доверие к изданию", правя заголовки о российской государственной энергетической компании "Роснефть" и блокируя недавнюю колонку с критикой той же компании и лично Игоря Сечина.

"Лишившись своей репутации," Ведомости" станут всего лишь еще одним зависимым и контролируемым СМИ, задачей которого будет не удовлетворение потребностей своих читателей проверенными новостями и качественным анализом, а удовлетворение интересов и амбиций своих официальных и неназванных владельцев", — пишут сотрудники газеты.

Они заявили, что намерены "защищать ценности", на которых основана газета.

Чего хотят журналисты издания

Журналисты призвали к замене нового редактора Андрея Шмарова.

Что думает сам Шмаров

Свое видение ситуации Андрей Шмаров, и. о. редактора "Ведомостей" изложил РИА "Новости".

По его словам, он на самом деле меняет редакционную политику газеты, но не ввел цензуру:

"Если бы я нарушил этот запрет [на цензуру], они могли бы привлечь меня к суду", — сказал он. — Но никто в суд не подал."

Шмаров говорит, что его замечания не касались конкретных претензий к содержанию сайта, который он редактировал. И что появление статьи-мнения "свидетельствует о свободе выражения мнений в редакции".

Что дальше

Не исключено, что некоторые сотрудники издания уйдут в отставку в знак протеста.

"Многие [из нас] говорят об уходе", — сказал один журналист газете The Guardian.

Откуда "уши растут"

Газета "Ведомости", основанная в 1999 году, является одной из самых авторитетных деловых газет России.

Газета несколько раз переходила из рук в руки с тех пор, как в 2014 году Россия ввела новые законы, ограничивающие иностранный контроль над СМИ.

В марте 2020 года было объявлено, что "Ведомости" вновь проданы владельцу инвестиционной компании и главному редактору еженедельной газеты "Аргументы и Факты", принадлежащей правительству Москвы.

Новые владельцы назначили Андрея Шмарова редактором. Пока, правда, с приставкой И. О.