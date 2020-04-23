Семьям с тремя и более детьми помогут погасить ипотеку. На это из бюджета России выделено более 9,5 миллиардов рублей.
Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал параметры, которым должны соответствовать семьи.
"Еще одна субсидия направлена на поддержку семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье", — отметил глава кабмина.
Каждая семья может рассчитывать на 450 тысяч рублей. На эту сумму можно либо полностью, либо частично погасить жилищный займ. Также будет выбор: сократить срок выплаты ипотеки, или сократить сумму ежемесячного платежа. Ожидается, что такой мерой поддержки воспользуются порядка 21 тысячи российских семей.
Напомним, что в России действует программа льготной ипотеки. Все делающие могут приобрести квартиру в новостройке под 6,5% годовых. Если банк выставляет больший процент, их оплатит государство. Субсидирование сохранится весь срок кредита.
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