В Крыму откроется ряд предприятий с 1 мая

В Крыму в первый день мая смогут открыться парикмахерские, мастерские по ремонту, автомагазины, хозяйственные магазины, а также предприятия кадастровых инженеров. Об этом сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"Разрешено будет работать организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерские услуги, услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирка и химическая чистка изделий. Осуществляющими торговлю строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями санитарно-технического оборудования и электро-кабельной продукцией. Иначе говоря, хозяйственные и магазины сантехники. Также осуществляющие кадастровую деятельность, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализов, торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, то есть, автозапчасти", — заявил он.

Как отметил отдельно глава Крыма, список предприятий, которым разрешат возобновить работу, может быть расширен при необходимости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ряд предприятий вернется к работе во Владимирской области.