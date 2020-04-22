Во Владимирской области разрешили работать салонам красоты

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в свой указ от 5 апреля 2020 года, в котором указаны организации, имеющие право работать в условиях повышенной готовности.

На данный момент этот список решили расширить. В регионе смогут возобновить работу салоны красоты и парикмахерские. Кроме того, смогут продолжить работу организации, которые занимаются ремонтов бытовой техники и компьютеров.

Вернуться к работе могут и стоматологические клиники, которые оказывают услуги в экстренной и неотложной форме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией. Врачи-косметологи, дерматологи, массажисты, а также другие специалисты, работающие в московских салонах, имеющих медицинскую лицензию, смогут продолжить работу и оказывать услуги москвичам в случае обострения болезней или по медицинским показаниям. Жителей столицы просят не посещать салоны красоты без необходимости.