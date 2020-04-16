Эксперт: "Эффективность дезинфекции в больших городах сомнительна"

Екатерина Шипова, исполнительный директор фонда "Посткризисный мир" рассказала "Правде.Ру" о том, являются ли, по ее мнению, эффективными меры борьбы с коронавирусом, которые сейчас применятся во многих городах России.

По словам эксперта, есть много вопросов к тому, насколько эффективной может быть масштабная дезинфекция зданий и автомобильных дорог, которая сейчас происходит в крупных городах.

К примеру такая, какую, как сообщала "Правда.Ру", проводят в Астрахани.

Денег это стоит много, но результат крайне сомнителен

"У нас обработка проходит, но она частичная и спорадическая. Вряд ли реально огромную площадь держать в постоянно обработанном состоянии, дезинфекцию же нужно регулярно возобновлять. И когда заканчиваешь эту обработку, уже по идее надо ее начинать заново", — пояснила Екатерина Шипова.

Мы получим просто армию людей и техники, которые беспрерывно занимаются дезинфекцией

Состав раствора, которым проводят дезинфекцию, по словам эксперта, тоже нигде не раскрывается. Так что, если это не обычная вода, возникают вопросы, как химическое средство влияет на людей, растения и животных.

Кадры тотальной дезинфекции скорее играют роль некоего "успокоительного" для людей

"К тому же та статистика, которой нас пичкают, тоже вызывает очень много сомнений. Действительно, вполне логичны сомнения у людей, которые умеют считать и знакомы со статистикой. Мы всю ситуацию сможем взвесить, понять и посчитать только спустя несколько лет", — считает эксперт.

Растет число заболевших или мы просто стали проводить больше тестов, пока непонятно

"Во всем мире резко растет количество людей, у которых обнаружен коронавирус, одновременно резко растет количество проводимых тестов на коронавирус. Поэтому непонятно, растет ли заболевание, или мы его просто лучше выявляем", — завершила Екатерина Шипова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании 14-летнего подростка в Красноярске, который планировал нападение на школу.