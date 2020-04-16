В Красноярске задержан подросток, который планировал напасть на школу

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка, который планировал напасть на школу. У него были изъяты обрез ружья и предметы, похожие на взрывные устройства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в официальном сообщении ФСБ.

На кадрах задержания, которые опубликовали в ведомстве, присутствуют обрез охотничьей двустволки с патронами, а также четыре цилиндрические трубки с запалами и надписью "исход".

Отвечая на вопросы сотрудников правоохранительных органов, подросток подтверждает, что эти предметы принадлежат ему, и нужны они были для "расстрела школы".

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